В сервис такси от компании A1 добавили белорусский язык 16.05.2025, 1:32

Язык добавили под давлением пользователей.

С 1 мая на белорусском рынке такси появился новый игрок — свой сервис запустила компания А1. Новость сама по себе хорошая, однако некоторые белорусы заметили в ней и ложку дегтя — в сервисе нового такси были какие угодно языки, кроме белорусского.

«Наконец-то мир увидел новый сервис такси от А1. И там есть выбор языков! Хотите знать, какие языки там есть вместо белорусского? Абхазский, азербайджанский, английский, арабский, армянский, боснийский, грузинский, испанский, казахский, китайский, кыргызский, латышский, литовский…», — язвительно писал 1 мая в соцсети X пользователь Spravavy Čalaviek.

Но в итоге то ли критика была не единичная и дошла до руководства компании, то ли она опомнилась сама, но в новом посте тот же пользователь сообщил — белорусский язык в сервисе A1 уже тоже есть.

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