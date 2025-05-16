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Зеленский: США больше давили на Украину, чем на РФ

  • 16.05.2025, 2:02
Зеленский: США больше давили на Украину, чем на РФ

Президент Украины раскритиковал подход Трампа.

США оказывали большее давление на Украину в вопросе прекращения войны, чем на Россию. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре 15 мая, ее транслировал Офис президента Украины.

По его словам, позиция США состоит в том, чтобы давить на обе стороны, однако он считает, что Россия заслуживает большего влияния на нее.

«С самого начала, вы видели, была позиция президента Трампа давления на обе стороны. Я считаю, что на нас давили сильнее, чем на Россию. Украина шаг за шагом демонстрировала, что она стоит. Борется за себя. Но мы просто не собираемся проигрывать свою жизнь и свою землю. Но это не значит, что мы – агрессор», – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина шаг за шагом подтверждала это на разных дипломатических площадках, соглашаясь на много различных компромиссов. Но в Киеве хотели бы увидеть демонстрацию давления на Владимира Путина, в том числе путем санкций, сказал он.

«Это не может быть односторонне, давление не может быть в одну сторону, и мы хотим, чтобы было давление на Россию. Как минимум санкции», – заявил Зеленский.

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