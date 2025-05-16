Латвийская разведка поделилась советами, как выявить российских шпионов 16.05.2025, 3:34

Они похожи на неряшливых туристов.

Служба военной разведки и безопасности Латвии дала советы населению, как выявить российских шпионов. Среди признаков неряшливость и заинтересованность военными объектами.

Об этом сообщает ABC News в четверг, 15 мая.

Как отметили в латвийской разведке, российские шпионы могут иметь вид заблудившихся туристов. В частности их могут выдать неопрятный внешний вид и несоответствующая военная или спортивная одежда. Они могут задерживаться возле военных объектов или объектов критической инфраструктуры и выдавать себя за гуманитарных работников.

Кроме этого, они могут иметь при себе специализированные медицинские аптечки, карты или радиостанции.

Спецслужбы Латвии также предупредили, что российские диверсанты могут пытаться подстрекать к беспорядкам или убить «социально значимых лиц».

В то же время в разведке отметили, что не следует ориентироваться только на внешность, поскольку она может быть обманчивой.

«Украинский опыт показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться. Не все шпионы подходят под единый образ, и подозрения должны оцениваться в контексте», — заявили в латвийской разведке.

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