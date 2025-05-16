Латвийская разведка поделилась советами, как выявить российских шпионов
- 16.05.2025, 3:34
Они похожи на неряшливых туристов.
Служба военной разведки и безопасности Латвии дала советы населению, как выявить российских шпионов. Среди признаков неряшливость и заинтересованность военными объектами.
Об этом сообщает ABC News в четверг, 15 мая.
Как отметили в латвийской разведке, российские шпионы могут иметь вид заблудившихся туристов. В частности их могут выдать неопрятный внешний вид и несоответствующая военная или спортивная одежда. Они могут задерживаться возле военных объектов или объектов критической инфраструктуры и выдавать себя за гуманитарных работников.
Кроме этого, они могут иметь при себе специализированные медицинские аптечки, карты или радиостанции.
Спецслужбы Латвии также предупредили, что российские диверсанты могут пытаться подстрекать к беспорядкам или убить «социально значимых лиц».
В то же время в разведке отметили, что не следует ориентироваться только на внешность, поскольку она может быть обманчивой.
«Украинский опыт показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться. Не все шпионы подходят под единый образ, и подозрения должны оцениваться в контексте», — заявили в латвийской разведке.