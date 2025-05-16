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Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских пленных

  • 16.05.2025, 5:13
Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских пленных

Список понтифику передала представительница семей пленных бойцов.

Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских защитников, находящихся в плену РФ. Об этом 15 мая в Telegram сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Список понтифику передала представительница семей пленных бойцов, которая была на встрече понтифика с общинами восточных католических церквей.

В координационном штабе рассказали, что делегация верующих во главе с председателем Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия.

«Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Давайте сделаем все возможное, чтобы обрести как можно скорее настоящий мир – справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи!» – произнес понтифик.

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