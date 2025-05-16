Стало известно, когда могут начаться переговоры в Стамбуле
- 16.05.2025, 7:42
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Делегация РФ якобы уже провела встречу с министром иностранных дел Турции.
Руководитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский рассказал, что встреча с переговорной группой от Украины ожидается в пятницу утром.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам главы российской переговорной группы, завтра, 16 мая, в 10 утра представители Москвы будут ждать делегацию из Киева, которая должна прибыть на встречу. Заявление Мединского передает «РИА Новости».
В это время, рассказал он, делегация из РФ будет «ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу».
Мединский в своем коротком выступлении перед представителями СМИ в Турции отметил, что российская делегация 15 мая прибыла в Стамбул для "проведения прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной".
Также помощник российского диктатора Владимира Путина рассказал, что делегация РФ якобы уже провела с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом «очень плодотворную встречу».
Кроме того, Мединский заверил, что делегация от РФ в переговорах с Украиной якобы уже «готова к работе».