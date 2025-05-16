закрыть
16 мая 2025, пятница, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, когда могут начаться переговоры в Стамбуле

  • 16.05.2025, 7:42
  • 2,130
Стало известно, когда могут начаться переговоры в Стамбуле

Делегация РФ якобы уже провела встречу с министром иностранных дел Турции.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский рассказал, что встреча с переговорной группой от Украины ожидается в пятницу утром.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам главы российской переговорной группы, завтра, 16 мая, в 10 утра представители Москвы будут ждать делегацию из Киева, которая должна прибыть на встречу. Заявление Мединского передает «РИА Новости».

В это время, рассказал он, делегация из РФ будет «ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу».

Мединский в своем коротком выступлении перед представителями СМИ в Турции отметил, что российская делегация 15 мая прибыла в Стамбул для "проведения прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной".

Также помощник российского диктатора Владимира Путина рассказал, что делегация РФ якобы уже провела с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом «очень плодотворную встречу».

Кроме того, Мединский заверил, что делегация от РФ в переговорах с Украиной якобы уже «готова к работе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман