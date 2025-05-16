Мерц: Новый пакет санкций против РФ готов 16.05.2025, 7:59

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Путин сам поставил себя в «неудобное положение».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

«То, что президент Зеленский все же поехал в Стамбул, является огромной уступкой. Путин не приехал - он сам поставил себя в неудобное положение», - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что новый пакет санкций готов и будет принят в Брюсселе во вторник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

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