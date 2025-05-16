Рубио отказался от встречи с российской делегацией в Стамбуле

Рубио отказался от встречи с российской делегацией в Стамбуле6
- 16.05.2025, 8:10
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Названа причина.
Глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио отказался встречаться с российскими переговорщиками в Стамбуле, поскольку Кремль прислал в Турцию делегацию более низкого уровня.
Такое высказывание госсекретаря приводит CNN.
«Они прислали сюда делегацию более низкого уровня», – сказал шеф американской дипломатии, поясняя свое решение.
Он выразил надежду, что переговоры пройдут между украинской и российской делегациями при участии турецкой стороны, а также кого-то из американской команды – «на соответствующем уровне».
Рубио же 16 мая намерен встретиться с главой МИД Украины Андреем Сибигой, а также представителями украинской делегации. Госсекретарь добавил, что если прямые переговоры между украинской и российской делегацией и состоятся, то не на том уровне, на который рассчитывали в Вашингтоне.