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Банки Беларуси вводят важные изменения по займам

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  • 16.05.2025, 8:24
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Банки Беларуси вводят важные изменения по займам

Одно из них касается желающих купить авто в кредит.

У банков появились изменения по займам. Среди прочего речь о снижении процентных ставок и сокращении максимального срока кредитования.

«Цептер Банк» снизил процентную ставку по займу «Автокредит Geely» до 15,8% годовых. Это на 2,38 процентного пункта ниже, чем было.

У «Нео Банк Азия» максимальный срок по кредиту «Большие возможности» сократился с 60 до 48 месяцев. В то же время по потребительскому займу «Покупай свое» он увеличился с 24 до 60 месяцев, пишет Myfin.by.

«Приорбанк» поднял ставку по займу «Кредитная карточка» на 0,18 процентного пункта — до 18,18% годовых. По кредиту «Проще.net» варианты со сроком 1−12 месяцев (основная ставка 17% годовых) и 1−60 месяцев (18% годовых) были заменены на вариант со сроком 1−36 месяцев (основная ставка — 19,9% годовых).

«Белагропромбанк» скорректировал процентные ставки по ряду своих кредитных продуктов — в основном произошло снижение, но были и исключения. К примеру, ставки по кредитным картам уменьшились на 1,81 процентного пункта — до 18,18% годовых. Речь о предложениях «Суперсила», «Суперсила 2.0», «На раз (неустойка)», «На раз (поручительство)».

По кредитам ставки изменились следующим образом: по «Большие возможности», «Большие возможности без поручителей» и «Легкие покупки (общие условия)» — снизились на 1,81 процентного пункта (до 18,18% годовых), а по «Овердрафт» — выросли на 2,5 процентного пункта (до 18% годовых).

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