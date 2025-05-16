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Житель Могилева ударил ножом участкового

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  • 16.05.2025, 8:28
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Житель Могилева ударил ножом участкового
иллюстративное фото

Затем он пытался скрыться от погони на авто, но погиб в ДТП.

Могилевчанин ударил ножом в живот участкового, который приехал разбираться в домашнем скандале. Он попытался сбежать на авто, но в ходе погони попал в ДТП и погиб, сообщили в МВД.

В Могилеве участковый прибыл по вызову — в одной из квартир произошел семейный конфликт. На месте его встретил агрессивный 61-летний мужчина. Неожиданно он вытащил нож и ударил милиционера в живот. Раненый инспектор попытался задержать нападавшего, но тот сел в машину и скрылся, все еще вооруженный ножом.

Был объявлен план «Перехват». Наряды ГАИ заметили автомобиль злоумышленника — началась погоня. На трассе М8, недалеко от деревни Воронино Быховского района, он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. В результате аварии мужчина погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении (ст. 362 УК).

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