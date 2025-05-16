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ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

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  • 16.05.2025, 8:20
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ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

Летчик уничтожил три воздушных цели, однако на борту возникла нештатная ситуация.

Связь с истребителем F-16 Вооруженных сил Украины была потеряна 16 мая 2025 года около 03.30 в ходе отражения воздушной атаки РФ.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку, говорится в сообщении Управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

«Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.

«Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе», - добавили в ВС ВСУ.

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