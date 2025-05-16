В США раскрыли подробности о секретном объекте «Город подо льдом»
- 16.05.2025, 8:35
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«Лагерь века» был тайным полигоном в Гренландии.
В прошлом году ученые из NASA при изучении ледяного щита Гренландии обнаружили «Лагерь века» (Camp Century), также известный как «Город подо льдом». Это секретная арктическая военная научно-исследовательская база США, которая действовала Гренландии в 1959—1967 годах. Недавно издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал об этом поселении и сообщило, для чего построили базу. Внимание на публикацию обратило издание Naked Science.
«Лагерь века» служил полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. В нем можно было разместить до 600 баллистических ракет средней дальности.
Кроме того, комплекс базы был рассчитан на долговременное пребывание личного состава. «Город подо льдом» оснастили собственным спортзалом, библиотекой, столовой, часовней и даже театром.
Поселение состояло из 21 туннеля общей длиной три километра, а энергоснабжение осуществлялось ядерным реактором.