В США раскрыли подробности о секретном объекте «Город подо льдом» 16.05.2025, 8:35

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«Лагерь века» был тайным полигоном в Гренландии.

В прошлом году ученые из NASA при изучении ледяного щита Гренландии обнаружили «Лагерь века» (Camp Century), также известный как «Город подо льдом». Это секретная арктическая военная научно-исследовательская база США, которая действовала Гренландии в 1959—1967 годах. Недавно издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал об этом поселении и сообщило, для чего построили базу. Внимание на публикацию обратило издание Naked Science.

«Лагерь века» служил полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. В нем можно было разместить до 600 баллистических ракет средней дальности.

Кроме того, комплекс базы был рассчитан на долговременное пребывание личного состава. «Город подо льдом» оснастили собственным спортзалом, библиотекой, столовой, часовней и даже театром.

Поселение состояло из 21 туннеля общей длиной три километра, а энергоснабжение осуществлялось ядерным реактором.

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