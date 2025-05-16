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Мединскому пришлось убегать от журналистов в Стамбуле после неудобной правды о Путине

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  • 16.05.2025, 8:43
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Мединскому пришлось убегать от журналистов в Стамбуле после неудобной правды о Путине

Вопрос задали на русском языке.

Руководителю переговорной группы РФ на потенциальной встрече с украинской делегацией в Стамбуле Владимиру Мединскому пришлось сбегать с брифинга после того, как он услышал от одного из зарубежных журналистов неудобную правду о российском диктаторе Владимире Путине.

Побег от прессы

Во время заявления главы делегации страны-агрессора для прессы один из иностранных корреспондентов на русском языке произнес фразу о том, что кремлевский диктатор испугался принять предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле, передает Dialog.UA.

«Ваш президент боится приехать», – сказал журналист, обращаясь к Мединскому.

В ответ Мединский, видимо, взяв пример со своего диктатора, просто проигнорировал эту реплику и поспешил ретироваться с места брифинга.

До этого в ходе брифинга глава делегации РФ утверждал, что возглавляемая им переговорная группа якобы обладает всеми необходимыми полномочиями для контактов с украинской делегацией и настроена на возобновление переговоров и «возможные компромиссы».

При этом государство-агрессор рассматривает запланированные в Турции переговоры как продолжение переговорного процесса, протекавшего весной 2022 года.

Новая методичка из Кремля

Между тем, «Медуза» сообщает, что прокремлевские пропагандисты получили методичку о том, как освещать переговоры в Стамбуле.

В Кремле велели объяснять присутствие в делегации Мединского тем, что он руководил российской группой переговорщиков в 2022 году, «поэтому продолжение его работы выглядит логичным».

Также пропагандистам приказали утверждать в своих материалах, что на формирование состава делегации не повлияли ни слова президента Украины, ни слова президента США.

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