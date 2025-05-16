Мединскому пришлось убегать от журналистов в Стамбуле после неудобной правды о Путине

Мединскому пришлось убегать от журналистов в Стамбуле после неудобной правды о Путине4
- 16.05.2025, 8:43
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Вопрос задали на русском языке.
Руководителю переговорной группы РФ на потенциальной встрече с украинской делегацией в Стамбуле Владимиру Мединскому пришлось сбегать с брифинга после того, как он услышал от одного из зарубежных журналистов неудобную правду о российском диктаторе Владимире Путине.
Побег от прессы
Во время заявления главы делегации страны-агрессора для прессы один из иностранных корреспондентов на русском языке произнес фразу о том, что кремлевский диктатор испугался принять предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле, передает Dialog.UA.
«Ваш президент боится приехать», – сказал журналист, обращаясь к Мединскому.
В ответ Мединский, видимо, взяв пример со своего диктатора, просто проигнорировал эту реплику и поспешил ретироваться с места брифинга.
До этого в ходе брифинга глава делегации РФ утверждал, что возглавляемая им переговорная группа якобы обладает всеми необходимыми полномочиями для контактов с украинской делегацией и настроена на возобновление переговоров и «возможные компромиссы».
При этом государство-агрессор рассматривает запланированные в Турции переговоры как продолжение переговорного процесса, протекавшего весной 2022 года.
Новая методичка из Кремля
Между тем, «Медуза» сообщает, что прокремлевские пропагандисты получили методичку о том, как освещать переговоры в Стамбуле.
В Кремле велели объяснять присутствие в делегации Мединского тем, что он руководил российской группой переговорщиков в 2022 году, «поэтому продолжение его работы выглядит логичным».
Также пропагандистам приказали утверждать в своих материалах, что на формирование состава делегации не повлияли ни слова президента Украины, ни слова президента США.