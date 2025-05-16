В Беларуси появилось очередное налоговое новшество 16.05.2025, 8:44

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Изменения будут действовать задним числом.

В Беларуси ввели налоговые изменения для индивидуальных предпринимателей. Они заработают с 16 мая.

Так, для индивидуальных предпринимателей ввели трехлетний период, в течение которого они не смогут работать, если их годовая выручка превысит 500 тысяч рублей. До нынешнего новшества это было бессрочное ограничение: преодолел эту планку — не имеешь права трудиться как ипэшник, остаются варианты или закрыться, или перейти в юрлицо.

«Интересный правовой поворот! ИП, которые в 2025 году все-таки превысят порог по выручке в 500 000 рублей, смогут начать деятельность снова через 3 года, — пишет телеграм-канал «Юристы и бухгалтерия». — Пока нет ответа на вопрос — зачем?»

Запрет действует в течение трех календарных лет начиная с 1 января года, который идет за тем, в котором было превышение.

Закон вступает в силу с 16 мая. Причем он будет действовать задним числом — с 1 января нынешнего года.

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