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Польша закупит для своей армии дроны Warmate, которые зарекомендовали себя на войне в Украине

  • 16.05.2025, 8:47
Польша закупит для своей армии дроны Warmate, которые зарекомендовали себя на войне в Украине

Заключено рамочное соглашение о поставках.

Вооруженные силы Польши получат на вооружение беспилотники Warmate, которые показали свою эффективность на войне в Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Польши.

Отмечается, что в четверг, 15 мая, в Варшаве польское Агентство закупки вооружений и компания-производитель дронов Warmate заключили рамочное соглашение о поставках в войска этих БпЛА.

«Мы подписали контракт на закупку барражирующих боеприпасов, которые абсолютно идеально выполнили свои задачи и в Украине», - сказал заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

В оборонном ведомстве Польши рассказали, что барражирующий боеприпас предназначен для обнаружения и уничтожения, в зависимости от используемой боевой части, легкобронированных целей или пехоты противника.

Warmate может использоваться как автономная система, которую носят солдаты, или как элемент вооружения, интегрированный в транспортное средство. Также БпЛА оснащен модулями управления, позволяющими полностью автоматизировать большинство фаз полета и поддерживать оператора на этапе наведения на цель.

Вышеупомянутое соглашение, срок действия которого завершается в 2035 году, предусматривает приобретение примерно тысячи комплектов этих беспилотных летательных аппаратов.

Вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который присутствовал на церемонии подписания соглашения, отметил, что в вопросе оснащения армии высокотехнологичным вооружением Польша использует украинский опыт.

«Опыт Украины, производственные возможности, которые Украина получила во время войны, изменение типов оборудования, используемого в течение последних трех лет, и влияние беспилотников и систем борьбы с беспилотниками - это абсолютная революция в восприятии действий на поле боя. Польша не останется позади. Польша является одним из лидеров»,- сказал глава оборонного ведомства Польши.

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