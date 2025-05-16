В Белом доме нашли серого кардинала с белорусскими корнями 16.05.2025, 8:50

Он тайно руководит Минюстом.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди почти лишена автономии на своем посту и подчиняется директивам из Белого дома, в частности от 39-летнего замглавы аппарата Стивена Миллера, заявили New York Times (NYT) не менее 20 действующих и бывших сотрудников ведомства. Миллер имеет белорусские корни, пишет RTVI.US.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 59-летней Бонди, которая ранее занимала аналогичную должность во Флориде, после того как от поста на фоне секс-скандала отказался экс-конгрессмен Мэтт Гетц. Собеседники NYT заявили, что в администрации Трампа изначально предполагали, что фактически контролировать Минюст все равно будет Миллер, у которого нет юридического образования.

«Решения принимаются в Белом доме и спускаются в Министерство юстиции, что очень-очень нетипично», — заявила NYT экс-сотрудница ведомства Элизабет Ойер.

Ойер ранее уволили за то, что она отказалась по требованию администрации Трампа восстановить право на ношение оружия актеру Мелу Гибсону. Гибсон публично выражал поддержку республиканцу.

Миллер уже работал у Трампа во время его первого президентского срока, в том числе писал ему инаугурационную речь 2017 года. Он известен как сторонник крайне правых взглядов, выступает за максимальное ужесточение миграционной политики, свободное ношение оружия и подозревался в приверженности теории превосходства белой расы. Трампа он называл «самым одаренным политиком нашего времени» и «иконой стиля».

Предки Миллера по материнской линии эмигрировали в США из Российской империи, города Антополь на территории современной Беларуси, из-за еврейских погромов. Политтехнолог родился в Калифорнии и получил степень бакалавра политологии в Университете Дьюк в Северной Каролине.

Помимо поста замглавы аппарата Трампа, Миллер является советником президента по внутренней безопасности, а также назывался возможным кандидатом на должность советника по национальной безопасности. Трамп в интервью на соответствующий вопрос отмечал, что нынешнее положение Миллера в администрации «выше на тотемном столбе», чем эта должность. С поста советника по нацбезопасности ранее был уволен экс-конгрессмен Майк Уолтц на фоне скандала с пересылкой военных планов в мессенджере Signal.

NYT добавляет, что Бонди смирилась с ролью «преданного исполнителя и глашатая», однако изначально была недовольна тем, что Трамп назначил ее заместителями двух своих личных адвокатов Тодда Бланша и Эмиля Бове. По данным собеседников газеты, они в Минюсте имеют власть, «сопоставимую» с влиянием Бонди. Ей также не удалось провести на пост главы Управления по борьбе с наркотиками (DEA) своего кандидата, флоридского шерифа Чэда Кронистера, на фоне его критики Миллером.

Разногласия с Белым домом возникали у Бонди и по поводу конкретных процессуальных действий. Так, генпрокурор предлагала Трампу помиловать только тех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые были осуждены не за насильственные правонарушения. О решении президента помиловать всех в первый день после инаугурации она узнала постфактум.

В Белом доме нашли «серого кардинала» с белорусскими корнями — он тайно руководит Минюстом

Генеральный прокурор США Пэм Бонди почти лишена автономии на своем посту и подчиняется директивам из Белого дома, в частности от 39-летнего замглавы аппарата Стивена Миллера, заявили New York Times...

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