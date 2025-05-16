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В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков

  • 16.05.2025, 9:10
В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков
иллюстративное фото

Это произошло перед матчем между «Эспаньолом» и «Барселоной».

В испанской Барселоне 13 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило BBC.

Это произошло перед дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» в рамках 36-го тура Ла Лиги у стадиона «Стейдж Фронт» в столице Каталонии. Отмечается, что фанаты «Эспаньола» собрались, чтобы встретить тренера своей любимой команды, когда водитель внезапно направил машину в их сторону.

В результате инцидента пострадали 13 человек, четверо из них были госпитализированы. Ни один из пострадавших не находится в состоянии, угрожающем жизни. Самой тяжелой травмой, по словам врачей, является перелом ноги.

Водителя задержали. Ему инкриминируют опасное вождение и причинение телесных повреждений.

Версия о теракте в официальных отчетах не фигурирует. Глава правительства автономии Каталония Сальвадор Илья в комментарии местной прессе вообще призвал не делать из этого случая «важное событие».

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