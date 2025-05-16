Белоруска заказала на Wildberries 34 купальника и вызвала бурю комментариев 3 16.05.2025, 9:16

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Маркетплейс высказался о таких покупках.

Жительница Минска сделала на Wildberries необычный заказ на 34 купальника. Сумма также вышла внушительной — почти 3100 рублей, а девушку жестко раскритиковали в сети. Портал Tochka.by спросил у маркетплейса, разрешено ли так делать и как продавцы оценивают подобные поступки.

В Wildberries пояснили, что не приветствуют такой подход и призывают клиентов совершать осознанные покупки.

«Между тем абсолютное большинство наших покупателей осмысленно выбирают, заказывают, получают и начинают пользоваться товаром», — рассказали представители компании.

«Мы фиксируем обращения от селлеров и владельцев ПВЗ (пунктов выдачи заказов. — Прим. ред.) по теме недобросовестного поведения клиентов, что, безусловно, влечет за собой издержки со стороны партнеров. Однако важно отметить, что доля подобных обращений составляет около 0,2−0,5% от всех обращений продавцов, то есть такие случаи не носят массового характера», — добавили в маркетплейсе.

Тем не менее, как следует из ответа, каких-либо санкций для покупателя за слишком большой заказ не предусмотрено.

Также в пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что внимательно следят за качеством взаимодействия между продавцами и покупателями, стараясь анализировать причины возвратов. И напомнили о том, что при получении товаров в пункте выдачи их следует сразу же проверить на предмет брака.

Напомним, недавно минчанка заказала на Wildberries 34 купальника на сумму 3078 рублей, чтобы выбрать подходящий, и поделилась этим в соцсетях. Пост мгновенно стал вирусным, вызвав бурную дискуссию: одни обвинили девушку в неуважении к работникам пунктов выдачи, другие поддержали ее право на выбор.

Девушка парировала, заявив, что имеет право выбирать из всего ассортимента. Некоторые пользователи напомнили, что в обычных магазинах примерок не меньше, а кто-то и вовсе обвинил продавцов в некорректной размерной сетке.

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