На «Евровидении-2025» разыграны последние путевки в финал 16.05.2025, 9:41

3,636

Не обошлось без скандалов.

Второй полуфинал конкурса завершился в Базеле. Среди его победителей — Юваль Рафаэль из Израиля. Участие этой страны в конкурсе вновь вызвало протесты — как перед его началом, так и в день полуфинала, пишет Deutsche Welle.

На конкурсе «Евровидение», который проходит в швейцарском Базеле, вечером в четверг, 15 мая, стали известны имена последних 10 финалистов. Среди них — один из главных фаворитов нынешнего конкурса, представитель Австрии JJ с поп-арией Wasted Love. В финал вышла и израильтянка Юваль Рафаэль. Она исполнила балладу New Day Will Rise. Юваль пережила нападение террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года. Она была на музыкальном фестивале Nova, более 300 его посетителей были убиты хамасовцами.

Тем не менее участие Израиля в «Евровидении» вновь сопряжено с протестами в связи с ответной военной операцией этой страны в палестинском секторе Газа. Перед началом конкурса его организатор — Европейский вещательный союз (EBU) отверг требования исключить Израиль из «Евровидения». Между тем власти Базеля разрешили как пропалестинские, так и произраильские акции, но в день второго полуфинала они были немногочисленными. Без инцидентов обошлось во время шоу. Зато незадолго до трансляции, во время генеральной репетиции с участием зрителей, охранники вывели из зала нескольких активистов с палестинскими флагами. Те громко свистели свистками, когда пела Юваль Рафаэль.

Победители и проигравшие второго полуфинала

Помимо JJ и Юваль Рафаэль, в финал прошли Katarsis (Литва), Parg (Армения), Sissal (Дания), Лора Торн (Люксембург), Эрика Викман (Финляндия), Tautumeitas (Латвия), Мириана Конте (Мальта) и Klavdia (Греция). Они заручились необходимой поддержкой телезрителей. В отличие от финала «Евровидения», где голоса суммируются из баллов национальных жюри и зрителей, в полуфиналах голосуют только зрители.

В результате дальше не прошли Go-Jo (Австралия), Мариам Шенгелия (Грузия), Emmy (Ирландия), Princ (Сербия), Adonxs (Чехия) и Нина Жижич (Черногория). Финал «Евровидения» состоится в субботу, 17 мая. В этот день на сцене конкурса выступят его фаворит — трио KAJ из Швеции, украинская группа Ziferblat и еще восемь победителей первого полуфинала. Представители Германии и четырех других крупнейших доноров EBU — Великобритании, Испании, Италии и Франции, — а также страны, выигравшей предыдущий конкурс — Швейцарии, автоматически попадают в финал. Беларусь и Россия отстранены от участия в «Евровидении».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com