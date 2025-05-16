Эксперт: Зеленский сыграл неожиданно 4 16.05.2025, 10:03

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Президент Украины теперь может требовать введения «адских санкций» против России.

Переговоры в Стамбуле по сути ничего не дают Украине. Однако президент Украины Владимир Зеленский сыграл неожиданно и для Трампа, и для Путина, и для всей Европы, когда заявил о готовности к прямым переговорам с Россией. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

«Когда официально сообщили, что российскую делегацию возглавит Мединский, стало очевидно, что эти переговоры ничем не закончатся», - сказал он.

При этом Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с главой Кремля и «начал ему нарезать задачи, понимая, что Путин в Турцию не приедет по многим причинам».

«Дальше Зеленский сможет использовать всю эту стамбульскую историю и требовать введения «адских санкций» от западных стран, спрашивая: вы – трещотки или балаболки? Такая постановка вопроса будет совершенно правильной и не позволит Трампу играться в игры с переговорами», - считает Загородний.

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