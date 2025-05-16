The Telegraph: А где же сам Путин? 4 16.05.2025, 10:23

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Переговоры в Турции превратились в самый настоящий фарс.

Переговоры в Турции между Украиной и РФ превратились в самый настоящий фарс. При этом эксперты утверждают, что надежды на мирное разрешение конфликта все еще есть. Политологи уверяли, что встреча в Стамбуле Путина, Зеленского и Трампа стала бы переломной, однако российский диктатор решил не лететь в Турцию, а послал вместо себя помощников, сообщает The Telegraph.

СМИ в шутку стали задаваться вопросом, а где же сам Путин. Вчера Зеленский был в Турции, но в Анкаре, где провел встречу с Эрдоганом. Путин остался в Москве, чтобы уволить с должности командующего сухопутными войсками Салюкова. Трамп все это время был в одной из стран Ближнего Востока.

Россия отправила в Стамбул делегацию во главе с Мединским, и на деле все это выглядело очень «бутафорски», заметил Зеленский. При этом помощник Путина заявил, что новые переговоры с Украиной должны включать основные пункты Стамбульских протоколов от 2022 года.

Источник пишет, что вчерашний день должен был стать историческим, как встреча Рузвельта, Черчилля и Сталина в Ялте в 1945 году. Если бы вчера главы Украины, США и РФ встретились в Стамбуле во дворце Долмабахче, то это было бы историческое событие для Европы. Несмотря на провал переговорного процесса в Турции, многие политики все еще верят в успех дипломатии. Путина к столу переговоров мог бы подтолкнуть Трамп, введя санкции, однако он этого делать не хочет.

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