«Все рухнуло сразу, причем одномоментно» 3 16.05.2025, 10:33

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Что происходит в белорусском здравоохранении.

В конце апреля вице-премьер Беларуси Владимир Караник заявил, что убедился в высоком качестве и высокотехнологичности поставляемого в нашу страну китайского медоборудования. Однако сегодня, по утверждениям самих врачей и экспертов в медицинской сфере, проблема не в оборудовании, а в тех, кто мог бы квалифицированно на нем работать. И это только одна из проблем в сегодняшней системе здравоохранения. «Салідарнасць» поговорила с несколькими врачами и медсестрой с большим опытом работы, чтобы узнать информацию от практиков, а не из официальных реляций Минздрава и других госструктур.

«Ты вообще можешь не выходить из больницы, но у тебя по бухгалтерской ведомости все по закону»

Алексей, врач с 30-летним стажем работы, убежден, что одна из самых болевых точек — система работы врачей, при которой говорить даже о минимальном соблюдении трудового законодательства не приходится.

— Трудовой кодекс в медицине не работал никогда. Вот, например, сегодня бухгалтерская ведомость, согласно которой врачи получают зарплату, выглядит так.

Все разбивается на три графы: основную ставку, совместительство и заместительство. И по основной строке все правильно: работа с 8.00 до 17.00 с получасовым обедом и двумя выходными в неделю.

Дальше доктор должен дежурить, и это уже идет по другой графе — совместительству. И он остается после 8-часового рабочего дня на 16 часов и потом еще на 8 часов. То есть эти 32 часа — абсолютно реальная повседневная практика.

А если некому работать (нехватка персонала практически везде ощутимая), и все равно кто-то должен выйти на дежурство — тогда человек берет заместительство.

Это еще одна строка. И ты вообще можешь не выходить из больницы, но у тебя по бухгалтерской ведомости все по закону. Иногда правительство с этим боролось, но им объясняли, что некому работать, поэтому они отставали.

«В реанимации практически никогда не могли закрыть график по дежурствам»

Мария проработала медсестрой в белорусской медицинской сфере более 25 лет. По ее словам, переработки — обычная практика в больницах.

— Администрация не понимает, как составить график дежурств, потому что людей катастрофически не хватает. И волей-неволей всем сотрудникам приходится нарушать закон. То есть в графике дежурств может стоять один человек, а работает другой, потому что первый занят в это время еще чем-то.

Я знаю случаи, когда старшим сестрам угрожали уголовными делами за график дежурств, составленный с нарушением. И медсестра говорит: да, я нарушаю закон, но мне некем закрыть график. А ей отвечают: это ваши проблемы.

Например, когда я работала в реанимации, там практически никогда не могли закрыть график по дежурствам. И получалось, что один человек мог обслуживать две палаты, хотя должен был только одну. А это восемь человек в среднем, которым нужно особое внимание, поскольку это реанимация.

«За звышурочную працу ты атрымлiваешь значна менш»

Андрей, врач с 20-летним стажем, говорит о том, что сегодня в Беларуси все устроено так, что проблемы с переработкой и дежурствами врачей при нехватке людей — это проблемы исключительно тех, кто работает.

— Нiхто не будзе пытацца, як вы «раскiдаеце» 20 дзяжурстваў на 5 чалавек, напрыклад. I старшая медсястра неяк павiнна гэты графiк зрабiць. А табе абяцаюць прэмii ў будучым.

Гадзiны, у якiя ты працуешь звыш сваёй стаўкі, павiнны таксама аплочвацца, i нават у двайным, а ў некаторых выпадках i ў трайным памеры — так напiсана ў Працоўным кодэксу. У рэальнасцi адбываецца наадварот: ты атрымлiваешь на асноўную стаўку больш-менш нармальны i стабiльны аклад, дадаткова да якога iдуць надбаўкi і прэміi, а за звышурочную працу ты атрымлiваешь значна менш па вынiку.

Адмiнiстрацыя i прафсаюзы шпiталёў тлумачаць гэта тым, што медыкi як бы прыроўненыя да супрацоўнiкаў служб экстранай дапамогi — напрыклад, пажарных. I звышурочныя гадзiны лiчацца абавязковым дзяжурствам.

«Всегда виноваты исполнители, а система хорошая»

Станислав, врач с 12-летним стажем работы в Беларуси, считает, что нехватка врачей — это проблема практически во всем мире, однако вопрос в том, как решают эту проблему в разных странах.

— Да, в Европе иногда вы может ждать плановой помощи месяцы, если это не вредит вашему здоровью, да, есть очереди. Но эти проблемы решает государство, не врачи.

В Беларуси же нехватка медиков — это проблема самих медиков. По выражению одного из моих коллег, у нас нет организаторов здравоохранения, у нас есть проверяющие. Они приезжают и спрашивают: какого черта у вас нет этого и этого, почему не хватает врачей?

А у главврача их нет, где он возьмет, если не идут работать врачи? И остается выжимать максимум из тех, кто есть.

Отсюда огромные переработки, отсюда ситуация, когда врач принимает не 20 человек в день, а 60, например, и тратит на одного пациента в три раза меньше времени, чем положено по белорусским нормативам.

Если же вдруг возникают жалобы, то виноват будет врач, а проверяющие чиновники его накажут. То есть всегда виноваты исполнители, а система хорошая. И она хочет создать не качественное здравоохранение, а красивую картинку.

«У Беларусi медыкi заўсёды павiнны перамагаць цяжкасцi i не задаваць пытанняў»

Андрей, который уехал из Беларуси еще до 2020 года, а сейчас живет и работает по специальности в Польше, рассказывает о том, как устроена медицинская система в этой стране.

— Тут ёсць два асноўныя метады працаўладкавання. Першы: калi ты працуеш 160 гадзiн у месяц, i пасля 12 гадзiн дзяжурства ў цябе павінны быць двайныя гадзiны адпачынку. I ты не можаш браць дадатковыя дзяжурствы, напрыклад. Такім чынам заканадаўства цябе ахоўвае, каб ты не нарабiў шкоды сабе і пацыентам.

Другi метад — кантракт. Ты працуеш, колькі хочаш, сам за сябе адказваеш, працуеш як індывiдуальны прадпрымальнiк. I тут за ўсё плацяць. У тым лiку за звышурочную працу. I гэта вызначае сам доктар, а не адмiнiстрацыя шпiталя.

У Беларусi медыкi заўсёды павiнны перамагаць цяжкасцi i не задаваць пытанняў. А у Польшчы дактары задаюць шмат пытанняў, якiя тычацца ўмоў iх працы. Спачатку пытаннi, потым праца.

«Там ответили: мы не можем этого сделать, такого специалиста у нас нет»

Кто-то может решить, что наши собеседники несколько преувеличивают, говоря об ощутимой нехватке врачей. Ведь чиновники, в отличие от практиков, бодро рапортуют о совсем другой ситуации.

Например, в интервью «СБ. Беларусь сегодня» в июне 2024 года министр здравоохранения Александр Ходжаев говорил о том, что показатель укомплектованности врачами в Беларуси за 2023 год составил 95,8%, средним медперсоналом — 97,4%.

Однако даже по косвенной информации сложно представить, что дело обстоит именно так. В частности, на сегодняшний день только на сайте государственной службы занятости актуальны 2778 вакансий врачей-специалистов, на которые ищут 3644 человека. На других сайтах, предлагающих вакансии, есть цифры и побольше. А если провести небольшой мониторинг только по некоторым больницам и поликлиникам, то картина тоже заставит сомневаться в официальной статистике.

Например, в Пружанской центральной районной больнице девять вакансий врачей и три — медсестер; в 17-й поликлинике Минска 17 вакансий врачей и 12 — медсестер; в 22-й поликлинике Минска семь вакансий врачей и четыре — медсестер; в 20-й столичной поликлинике 11 вакансий врачей и пять — медсестер; в роддоме № 2 Минска шесть вакансий врачей; в 17-й детской поликлинике Минска семь вакансий врачей и шесть — медсестер.

По словам собеседников «Салідарнасці», власть идет на различные ухищрения, чтобы искусственно закрыть дефицит кадров. Например, если какая-то ставка в штатном расписании долго пустует, ее просто ликвидируют, а врачам или медсестрам говорят: ну вы справляетесь, вот и справляйтесь дальше.

А если медики работают на условиях дополнительных неполных ставок сверх основной, то наниматели могут не уведомлять о таких ставках как вакантных. Но и это еще не все.

— В начале 2023 года года Минздрав издал постановление, согласно которому по ряду специальностей — из хирурга в травматологи, из невролога в терапевты и наоборот — можно переходить за месяц курсов, — говорит Станислав. — Более того, ты можешь начать работать завтра, а на курсы пойти в течение полугода.

Власти никогда не признают, что у нас проблемы с кадрами, поэтому они пытаются такими действиями «закрыть» нехватку узких специалистов. По бумагам, например, в условной Наровле будут все врачи, а в реальности это будет два врача: один будет закрывать все хирургические специальности, второй — все терапевтические с подготовкой в месяц по каждой специализации.

Коллега Станислава Алексей добавляет, что нехватка узких специалистов грозит тем, что человеку не смогут оказать помощь.

— Например, недавно был случай: из областной больницы позвонили в Минск и сказали, что нужно прооперировать пациента, а там ответили — мы не можем этого сделать, такого специалиста у нас нет. То есть проваливаются вот эти компетенции — узких специалистов. Это ведь штучный товар.

Но речь не только об этих специалистах: у нас все меньше людей, которые могут работать с современным оборудованием. И получается так — чиновники сначала покупают оборудование, а потом ищут тех, кто будет на нем работать.

В моей практике были ситуации, когда дежурили люди, которые вообще не разбирались, например, в компьютерной томографии. И мы ждали следующего дня, чтобы пришел знающий доктор и разобрал то, что написал его предшественник. Хотя решение нужно было принимать в каких-то случаях сразу.

Но сегодня система выстроена так, что в подобной ситуации, случись проблема, за нее отвечает этот конкретный некомпетентный врач. А то, что он не знает и не умеет — никого не волнует.

Это большая проблема: в «железо» вкладываются, а в обучение — нет. Сейчас оно очень формальное: например, из областей врачей отправляют в Минск на курсы, где читают одни и те же лекции уже лет 20.

Еще одна собеседница издания Мария рассказывает о том, как «решают» проблему нехватки кадров, в частности, в областных больницах.

— Тебя берут на должность медсестры и тебе вменяют в обязанность не только профессиональную деятельность, но и, допустим, отдел кадров. Тогда я еще не читала трудовые договоры и не знала, что там прописано и что такое «совместительство» — нарушение трудового законодательства.

Еще в одной организации я столкнулась с тем, что занималась пожарной безопасностью и выписыванием командировочных удостоверений. И в конечном итоге ты не успеваешь заниматься своей непосредственной деятельностью.

Согласно трудовому законодательству, больницы должны обеспечивать работников одеждой и обувью, но это бывает очень редко. За более чем 25 лет работы мне удалось получить два или три комплекта одежды от государства, во всех остальных случаях я покупала сама. Даже были такие моменты, когда в день молодого специалиста этим самым специалистам дарили (!) форму, хотя обязаны ее выдавать.

«Заместителю по кадрам плевать, что происходит в медицине, его работа — выявление нелояльных»

Конечно, сегодня, говоря о причинах кадрового дефицита в медицине, власти не упоминают тот факт, что немало медиков либо по собственному желанию, либо под угрозой преследования вынуждены были покинуть страну после событий 2020 года.

Алексея, высококвалифицированного специалиста с 30-летним стажем работы, уволили в 2021-м.

— В следующие полгода из нашего отделения, в котором была сильная команда, ушло еще 10 врачей из 30. По разным причинам: кто-то уехал в другую страну, кто-то перешел в другую больницу. И все рухнуло сразу, причем одномоментно.

Когда в больницу приехала комиссия Минздрава, она устроила истерику. В итоге был уволен главный врач и еще нескольких человек из руководства. Как будто это может решить проблемы. Система сама же их и создает.

После протестов 2020 года в больницах появились новые должности: заместитель главного врача по кадрам, точнее, по госбезопасности. Этот человек получает списки неблагонадежных, которых нужно уволить. Если главврач — честный человек, он хватается за голову и пытается «отбить» своих сотрудников, но, как правило, ничего не получается. Заму плевать, что происходит в медицине, его работа — выявление нелояльных.

Масштабы эмиграции врачей впечатляют. Например, из Минска уехало пять моих знакомых заведующих отделениями в разных больницах. Это очень много. Сейчас ситуация такова: многие из молодых докторов учат языки, получают пока опыт, но готовятся уехать.

Коллега Алексея Станислав добавляет, что в сентябре 2022 года Министерство здравоохранения Польши заявило, что за предыдущий год они выдали 2 тысячи разрешений на работу врачам-иностранцам: 1 тысячу — украинцам, 1 тысячу — белорусам.

— И это только за один год — минус тысяча врачей. И только в Польше и только уже полученные разрешения. А ведь белорусские врачи и медсестры уезжали и в другие страны.

Подтвердить медицинский диплом за рубежом — дело долгое и трудное, поэтому, я думаю, мы с течением времени будем получать новую информацию о наших соотечественниках, которые свой профессионализм и умения будут использовать, увы, не на Родине. И эти цифры будут только расти…

Резюме

Грубейшие нарушения трудовых прав медиков в Беларуси давно стали нормой. Изменить эту ситуацию могли бы профсоюзы — но не нынешние, обслуживающие власть, а настоящие, независимые.

Когда-нибудь это обязательно произойдет. А пока власти заставляют страдать и врачей, и их пациентов.

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