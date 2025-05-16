Российский флот в Средиземном море «тонет» без боя 1 16.05.2025, 10:56

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У РФ больше нет ключевого элемента сдерживания.

Средиземноморский флот России приходит в упадок. Главными проблемами стали старые корабли, международная изоляция и война в Украине, пишет обозреватель оборонных новостей 19FortyFive, разведывательный аналитик Исаак Зейтц.

Россия долго стремилась иметь тепловодный порт в Средиземном море. Базу в Тартусе (Сирия) Москва получила от режима Асада. Это была единственная постоянная зарубежная военно-морская группировка РФ.

С 2013 года Россия возобновила постоянное присутствие в регионе, противодействуя флоту США.

Флот базируется преимущественно в Тартусе, но теряет боеспособность. Военные корабли - в основном еще с советских времен. В 2025 году подтвержден инцидент с пожаром на корабле «Кильдин».

В зоне ответственности больше нет подводных лодок - ключевого элемента сдерживания.

Причины упадка:

1. старение кораблей и проблемы с ремонтом;

2. война в Украине: ресурсы переориентированы на сухопутную кампанию;

3. геополитическая изоляция: Турция перекрыла Босфор, отрезав Средиземное море от Черноморского флота;

4. ограниченный доступ к портам и враждебность НАТО.

Кроме того, российский флот столкнулся с жесткими геополитическими последствиями, в частности уменьшением влияния РФ в Сирии, Ливии, на Ближнем Востоке.

Все это подорвало возможности России влиять на морские маршруты в регионе.

Аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, не откажется от средиземноморских амбиций. При условии деэскалации войны в Украине может быть возобновлено строительство кораблей и модернизация флота.

Кремль может активнее привлекать частные военные компании (например, «Вагнер») для сохранения влияния. Возможны новые альянсы с Ираном, Китаем или Алжиром как источник портовой и логистической поддержки.

В то же время Зейтц отмечает, что без стратегической переориентации и ресурсной поддержки российское присутствие в Средиземном море будет и дальше сокращаться, открывая новые возможности для НАТО и уменьшая влияние Москвы на Ближний Восток.

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