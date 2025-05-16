«Пошла жара!» 16.05.2025, 10:55

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Белорусы массово запостили в соцсетях горячие батареи в квартирах.

На видеоплатформе в TikTok белорусы, которым посчастливилось жить в городах, власти которых решили возобновить подачу отопления в жилфонде из-за аномально холодного мая, начали активно хвастаться кадрами с горячими батареями в своих квартирах, пишет «Телеграф».

Ролики со счастливыми обладателями горячих батарей выкладывали жители самых разных белорусских регионов — и Гомельской, и Витебской, и минской областей. «Пошла жара!» — констатировали авторы под бодрую весёленькую музыку, тогда как зрителям из других городов, где местная администрация не решилась на возобновление отопительного сезона в жилфонде, оставалось лишь тихо позавидовать.

Там же, где местные власти возобновили подачу тепла только в социально значимых объектах (то есть в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и так далее), люди начали «задерживаться на работе», с юмором отметила автор одного из роликов.

«Честно? Я не хочу идти домой — там холодно, а здесь — тепло», — призналась жительница Жлобина.

Впрочем, судя по комментариям, далеко не все считают холодный май серьёзной проблемой.

«Радуйтесь! Скоро +40, вот тут точно никуда не спрячешься, голым не выйдешь, сейчас хоть одеться можно», — написала под одним из видео одна зрительница.

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