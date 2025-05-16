В Стамбуле началась встреча представителей Украины, США и Турции 16.05.2025, 11:13

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Переговоры проходят в рабочем офисе Эрдогана.

В Стамбуле в пятницу, 16 мая, началась трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Турции, сообщает МИД Украины.

Опубликованное министерством видео свидетельствует, что во встрече примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Переговоры проходят в рабочем офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле. После трехсторонней встречи запланировано проведение переговоров между представителями Украины, России и Турции — в районе 12:30 16 мая.

Украинскую делегацию на встрече с РФ возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, в нее войдут также представители МИД, Офиса президента, СБУ и Генштаба.

В состав делегации РФ вошли, кроме помощника российского диктатора Владимира Мединского, заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков.

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