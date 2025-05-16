«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании 2024/25 16.05.2025, 11:15

Сине-гранатовые выиграли дерби у Эспаньола.

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат», пишет sport.ua.

На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).

Количество титулов в Ла Лиге: «Реал» (36), «Барселона» (28), «Атлетико Мадрид» (11), «Атлетик Бильбао» (8), «Валенсия» (6), «Реал Сосьедад» (2), «Депортиво», «Севилья», «Бетис» (по 1).

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Эспаньол – Барселона – 0:2

Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5

«Эспаньол»: Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали, Лосано (Милья, 60), Урко Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 82), Экспосито, Рока (Хофре, 68), Фернандес (Калеро, 82)

«Барселона»: Щенсны, Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Эрик Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо (Гави, 77), Ямаль, Левандовски (Фермин Лопес, 65)

Предупреждения: Шеддира, 84, Кумбулла, 90 – Кристенсен, 42, Щенсны, 90+5

Удаление: Кабрера, 80

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