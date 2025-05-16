«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании 2024/25
- 16.05.2025, 11:15
Сине-гранатовые выиграли дерби у Эспаньола.
Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат», пишет sport.ua.
На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).
Количество титулов в Ла Лиге: «Реал» (36), «Барселона» (28), «Атлетико Мадрид» (11), «Атлетик Бильбао» (8), «Валенсия» (6), «Реал Сосьедад» (2), «Депортиво», «Севилья», «Бетис» (по 1).
Ла Лига. 36-й тур, 15 мая
Эспаньол – Барселона – 0:2
Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5
«Эспаньол»: Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали, Лосано (Милья, 60), Урко Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 82), Экспосито, Рока (Хофре, 68), Фернандес (Калеро, 82)
«Барселона»: Щенсны, Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Эрик Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо (Гави, 77), Ямаль, Левандовски (Фермин Лопес, 65)
Предупреждения: Шеддира, 84, Кумбулла, 90 – Кристенсен, 42, Щенсны, 90+5
Удаление: Кабрера, 80