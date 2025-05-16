Американский стратегический бомбардировщик B-52 пролетит над Ригой 2 16.05.2025, 11:20

Это сигнал США о готовности защищать Балтику.

В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress пролетит над столицей Латвии — Ригой, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Маневр пройдет в рамках миссии «Бомбардировочная оперативная группа Европа» (Bomber Task Force Europe) и станет символом приверженности США к обеспечению безопасности в балтийском регионе и на восточном фланге НАТО, сообщили в командовании ВВС США.

Бомбардировщик должен пролететь над памятником Свободы и авиабазой Лиелварде примерно в полдень по местному времени. При этом бомбардировщик будут сопровождать истребители союзников, участвующих в миссиях воздушного патрулирования НАТО.

«Это символ сплоченности союзников и силы координированных воздушных операций по обеспечению региональной безопасности», — отметили в ВВС США.

Монумент Свободы, над которым пролетит B-52, был открыт в 1935 году в честь погибших в Латвийской войне за независимость. Он является символом государственности, свободы и единства страны.

Справка:

B-52 Stratofortress — американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Он регулярно участвует в международных учениях и миссиях по сдерживанию.

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