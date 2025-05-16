«Это копейки, а цена как за импортный люкс» 2 16.05.2025, 11:28

Белорусы спорят о новой коллекции конфет «Коммунарка».

В TikTok набрал популярность ролик, в котором автор подробно рассказывает о различиях между обычными конфетами «Коммунарка» и из «Золотой коллекции». Некоторые отнеслись со скепсисом, пишет BGMedia.

«Увеличено содержание алкоголя, сгущенки и орехов», — с энтузиазмом рассказывает автор TikTok-видео, объясняя, чем именно «золотая» серия отличается от классических конфет.

По ее словам, в новых рецептах используют масло ши, миндальное пралине, сухую молочную сыворотку и даже пищевые волокна «с пользой для здоровья». Все это, утверждает блогер, делает вкус насыщеннее и благороднее.

Но, судя по комментариям, с ней согласны далеко не все. Пользователи пишут, что конфеты отличаются лишь «заоблачной ценой».

«Конфеты стали недоступной роскошью», — пишут те, кто когда-то с удовольствием покупал продукцию «Коммунарки», но теперь вынужден отказаться из-за высокой стоимости.

Особенно задела белорусов цена. Напомним, по данным сайта E-dostavka, килограмм «Мишки на поляне» сейчас стоит 63,38 рубля, «Аленки» — почти 47 рублей.

Для многих это стало аргументом «против». Комментарии говорят сами за себя:

• «Да увидев только цену, понимаешь — должны быть посыпаны золотом!».

• «Белорусская пальма по цене швейцарского Lindt».

• «Масло ши и сыворотка? Это копейки. А цена как за импортный люкс».

Сомнения вызывает и сам вкус. Некоторые покупатели отмечают, что не почувствовали разницы:

«Фантики другие, а внутри — все та же вафелька».

Другие, напротив, говорят, что изменения есть: шоколад не «пластилиновый», вкус — чище, насыщеннее:

«Золотая серия по вкусу отличается. Нет „пластилинового вкуса“, когда конфета тянется по зубам. Пока пробовала „Аленку“ и „Шапочку“ — мне понравилось».

Но большинство настроены скептически. «Чистый маркетинг», «никакой разницы», «ароматизаторы — дешманский дешман», «конфеты — в помойку» — такие оценки звучат все чаще. И хотя находятся те, кто готов переплатить за качество, общий тон обсуждения скорее критический.

Любопытно, что даже ностальгия не спасает:

«А ведь „золотая коллекция“ была в моем детстве. А сейчас — химия и заоблачные цены».

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