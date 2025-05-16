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Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества

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  • 16.05.2025, 11:41
  • 1,990
Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества
Владимир Зеленский

Во встрече принимают участие более 40 мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие состоится 16 мая в столице страны – Тиране.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии OBOZ.UA . Участие в саммите также примет президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

«Да, президент уже в Албании для участия в саммите ЕПС», – отметил он.

Оба лидера присоединятся к встрече утром, согласно ранее согласованному плану. На ней будет более 40 мировых лидеров.

«Мы проговорили с президентом Турции. Завтра утром мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании в городе Тирана. В принципе эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров. Это наши короткие планы на ближайшее время», – отметил Зеленский на пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

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