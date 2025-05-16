Почти 700 поросят погибли за сутки под Лиозно

Почти 700 поросят погибли за сутки под Лиозно6
- 16.05.2025, 12:32
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Виновником называют главного инженера фермы.
677 поросят погибли на сельскохозяйственном предприятии под Лиозно за один день. В МВД виновным называют главного инженера, сообщает «Еврорадио».
53-летний мужчина получал в мобильном приложении на телефоне неоднократные автоматические уведомления о сбое в системе климат-контроля свинокомплекса. Однако он игнорировал их.
«Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибло 677 поросят. Причиненный предприятию ущерб превысил 150 тысяч рублей», — заявили в УБЭП УВД Витебского облисполкома.
На главного инженера возбуждено уголовное дело о служебной халатности (ч. 1 ст. 428 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.