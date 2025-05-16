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Почти 700 поросят погибли за сутки под Лиозно

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  • 16.05.2025, 12:32
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Почти 700 поросят погибли за сутки под Лиозно

Виновником называют главного инженера фермы.

677 поросят погибли на сельскохозяйственном предприятии под Лиозно за один день. В МВД виновным называют главного инженера, сообщает «Еврорадио».

53-летний мужчина получал в мобильном приложении на телефоне неоднократные автоматические уведомления о сбое в системе климат-контроля свинокомплекса. Однако он игнорировал их.

«Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибло 677 поросят. Причиненный предприятию ущерб превысил 150 тысяч рублей», — заявили в УБЭП УВД Витебского облисполкома.

На главного инженера возбуждено уголовное дело о служебной халатности (ч. 1 ст. 428 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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