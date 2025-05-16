Кто побеждает на выборах в Румынии? 16.05.2025, 12:38

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Фото: Politico

Мэр Бухареста догоняет ультраправого популиста Симиона.

В Румынии завершается напряженная президентская гонка, которая может определить будущее страны в контексте войны в Украине и отношений с ЕС и НАТО, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Во втором туре, который пройдет в это воскресенье, столкнутся два диаметрально противоположных кандидата: националист Джорджe Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

После первого тура Симион вышел вперед с 41% голосов против 21% у Дана. Однако последние опросы показывают быстрое сокращение разрыва. В среду исследование AtlasIntel дало обоим кандидатам по 48%, а уже в четверг Дан впервые вышел вперед: 52% против 48%, согласно опросу IRSOP.

Что на кону?

Румыния — стратегически важный член НАТО на восточной границе ЕС. Победа Симиона, известного своей симпатией к президенту США Дональду Трампу и скепсисом по отношению к помощи Украине, может ослабить проевропейский курс страны. Симион обещает снизить налоги и укреплять «традиционные ценности». Дан, в свою очередь, настаивает на жесткой позиции в отношении России и сохранении прозападного курса.

Кампания велась в основном через СМИ и соцсети. Дан активно участвовал в теледебатах, а Симион ограничился одной встречей, отказавшись от финального эфира. В ответ сторонники Дана начали символично использовать «пустой стул», обозначая уклонение соперника от публичных обсуждений.

Огромную роль сыграет румынская диаспора: за границей проживает около 4 миллионов граждан, из которых почти миллион проголосовал в первом туре. Примерно 60% поддержали Симиона.

Победит ли Дан?

Аналитики считают, что все решит явка. При участии менее 55% избирателей шансы выше у Симиона. При 60% и более — Дан может вырваться вперед. «Чем выше явка, тем выше вероятность победы Дана», — говорит политический консультант Раду Магдин.

Воскресенье покажет, какой путь изберет Румыния: радикальный поворот вправо с Симионом или стабильность и евроинтеграция с Данoм.

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