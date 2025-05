Кого и почем нанимают компании с белорусскими корнями в Европе 16.05.2025, 12:42

Есть вакансии даже на 10 000 евро.

Портал devby.io посмотрел, кого и почем нанимают офисы-релоканты в Европе. Крупные аутсорсеры и продуктовики с белорусскими корнями в активном поиске.

Польша

EPAM

Польша входит в топ-5 крупнейших локаций EPAM по размеру команды. Однако за последний год число специалистов польского офиса сократилось с 5400 до 5000 человек. За последние два месяца сократилось и число вакансий для работы в Польше. Если в марте на сайте компании было размещено больше 300 предложений о работе, то сейчас около 240.

Компании в основном нужны разработчики и инженеры. Уровень — лиды и сеньоры, по-прежнему мало вакансий для джунов. В частности, есть несколько предложений для Junior Android Developer.

В описании большинства вакансий нет информации о зарплате. Мы нашли лишь несколько предложений с вилкой на nofluffjobs.com:

• Lead Node. js Developer — до 30 тысяч злотых (8 тысяч долларов) по B2B-контракту и до 24 тысяч злотых (6,4 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту («умове о праце»).

• Зарплата Senior Node. js Developer — до 25,2 тысячи злотых (6,7 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 20 тысяч злотых (5,3 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

Godel Technologies

Godel пассивно ведет себя на польском рынке по части найма новых сотрудников. На сайте размещено всего четыре предложения о работе: для Python Engineer (Django), Data Engineer (AWS), Junior Business Analyst, Solution Architect /Technical Consultant.

Две вакансии с указанием вилок Godel разместила на nofluffjobs.com.

Python Engineer (Django) может претендовать на 17 тысяч злотых (4,5 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 16 тысяч злотых (4,2 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

Почти аналогичная зарплата у Data Engineer (AWS): 17,7 тысячи злотых (4,7 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 17 тысяч злотых (4,5 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

Exadel

В Польше — головной офис компании. Сейчас на сайте Exadel размещено более 50 предложений о работе, где в числе локаций упоминается Польша.

Компания ищет специалистов уровня мидл, сеньор и лид. Много предложений для Software Engineer, Data Engineer, есть вакансии для Data Scientist и разработчиков.

Предлагаемая зарплата колеблется в пределах 18−30 тысяч злотых. На самую высокую зарплату (исходя из опубликованных на сайте nofluffjobs.com вакансий) может претендовать 3D Rigging Engineer — до 30 тысяч злотых (8 тысяч долларов) по B2B-контракту.

Другие предложения о работе с указанием зарплаты:

• Senior Data Engineer — до 26,8 тысячи злотых (7,1 тысячи долларов) по B2B-контракту.

• Lead Data Scientist (AI) — до 28,6 тысячи злотых (7,6 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 24 тысяч злотых (6,4 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

• Lead Software Engineer (.NET) — до 26,8 тысячи злотых (7,1 тысячи долларов) по B2B-контракту.

• Senior Full-Stack Software Engineer (Python + Pandas) — до 24,3 тысячи злотых (6,5 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 18 тысяч злотых (4,8 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

• Senior Software Engineer (.NET) — до 23,5 тысячи злотых (6,2 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 15 тысяч злотых (4 тысячи долларов) брутто по рабочему контракту.

Сoherent Solutions

На сайте более 20 предложений о работе в Польше, в основном для разработчиков и инженеров.

Например, компания ищет для проекта в сфере медтеха Frontend Developer. Клиент — подразделение одной из крупнейших в мире организаций по диагностике и разработке лекарств в сфере здравоохранения.

Сoherent Solutions нужны Python Developer и Team Lead Python Developer для проектов в сфере спорта. Также есть предложения для работы на проектах в сфере Digital Marketing, IoT, Travel and Transportation.

Vention

В этом году Vention более активно включилась в поиск новых сотрудников для польских офисов. На сайте около 90 предложений о работе в офисах в Варшаве, Гданьске, Лодзи, Вроцлаве.

Основная часть вакансий — для Engineer (Python, Java, DevOps, .Net, Golang, Data, Frontend, QA) с опытом работы от двух лет. Есть также предложения для нетехнических сотрудников, в частности, для специалистов в области финансов и рекрутеров.

Кроме того, в списке вакансий есть несколько предложений о прохождении стажировки по разным направлениям: AI, Java, Frontend, Data Engineer, .Net.

LeverX Group

На сайте более 100 предложений о работе, где в числе возможных локаций указана Польша.

LeverX Group продолжает искать преимущественно SAP-специалистов. Также хватает предложений для разработчиков и инженеров. Есть несколько вакансий для Data Scientist и Data Analyst.

Компании для развития нужны и нетехнические специалисты, в частности, Success Factors Consultant. В числе требований — степень бакалавра в области бизнеса, компьютерных наук, математики, инженерии или эквивалентной дисциплины. Также нужно иметь минимум три года профессионального консалтинга или эквивалентного отраслевого опыта.

Andersen

Потребность компании в новых специалистах в Польше неизвестна. На сайте Andersen размещено более 150 вакансий, но без указания локаций.

На сервисах по поиску работы в Польше мы нашли всего несколько вакансий от Andersen.

Так, компания ищет Tech Lead Full-Stack Developer (.NET/JavaScript) для работы на проекте клиента из Германии. Специалисту готовы платить до 23 тысячи злотых (6,1 тысячи долларов) по B2B-контракту и до 23 тысяч злотых брутто по рабочему контракту. Также есть предложение для Backend Developer (.NET) для работы на проекте заказчика из Болгарии. Предлагаемая зарплата — до 18 тысяч злотых брутто (4,8 тысячи долларов) по рабочему контракту.

IBA

На сайте семь предложений для работы в Польше, но в основном для нетехнических специалистов. В частности, польский офис ищет специалистов по продажам и продвижению (SAP Sales Manager, IT Sales Manager, IT Sales Consultant, Digital Marketing and Presales Specialist).

Что касается предложений для технических специалистов, то компании нужен Java EE Developer с двумя годами опыта в разработке. IBA обещает «конкурентную» заработную плату.

Itransition

Компания разместила более 50 предложений о работе, в 38 в числе возможных локаций — Польша.

Половина вакансий — для разработчиков. Также есть более 10 предложений на позицию Business Analytics and Consulting для работы на проектах, в частности, в сфере здравоохранения и e-commerce.

Wargaming

Польский офис входит в топ-3 по числу предложений о работе среди всех локальных подразделений. На сайте открыто 18 вакансий. Компания ищет инженеров, дизайнеров, художников как в уже действующие, так и не анонсированные пока проекты.

Литва

С начала года литовские офисы белорусских ИТ-компаний потеряли суммарно больше 100 специалистов. На отток айтишников из Литвы продолжает влиять миграционная политика литовских властей в отношении белорусов.

В частности, за прошлый год почти 600 белорусов признали угрозой национальной безопасности Литвы. Среди них есть и айтишники. Такой фон, вероятно, влияет на число вакансий.

EPAM

За прошлый и этот год литовская команда EPAM сократилась на 200+ человек (−15%). В двух филиалах компании (в Вильнюсе и Каунасе) на сегодня зарегистрировано 1,2 тысячи сотрудников.

Судя по числу предложений о работе в Литве на сайте EPAM (более 150), у компании сохраняется высокая потребность в новых специалистах.

Посмотрели зарплатные предложения EPAM по отдельным позициям (гросс):

• Lead Java Developer — 4500−6500 евро.

• Power Platform Solution Architect — 5600−6900 евро.

• Senior Python ETL Engineer — 3600−5500 евро.

• ABAP Tech Lead — 4300–5800 евро.

• Lead Software Engineer — 4500−6500 евро.

• ML/AI Engineering Team Lead — 4000−6300 евро.

• SAP AI Engineer — 2600–5800 евро.

• Senior .NET Developer with Cloud experience — 3600−5500 евро.

• Senior AI Engineer — 2800−5700 евро.

• Senior Salesforce Consultant — 4800−5800 евро.

Vention

Команда литовского офиса Vention за год+ сократилась на 50+ человек — до 152 сотрудников.

Vention продолжает точечно нанимать новых специалистов. На данный момент на сайте размещено 11 вакансий, в основном для Engineer (Python, Golang, .Net, DevOps).

Специалистам уровня мидл компания готова платить от 2500 евро до 4500 евро (гросс), уровня сеньор — от 3600 евро до 5400 евро (гросс).

• Middle React Native Engineer — 2500−4000 евро гросс.

• Middle Python Engineer — 2500−3500 евро.

• Middle DevOps Engineer — 3500−4500 евро.

• Senior Frontend Engineer — 3600−5000 евро.

• Senior React Native Engineer — 4000−5400 евро.

• Senior Golang Engineer — 4300−5200 евро.

• Senior .NET Developer — 4800−5200 евро.

Godel Technologies

Godel Technologies — одна из немногих ИТ-компаний с белорусскими корнями, которая в этом году увеличила штат. Если в начале года в компании было зарегистрировано 90 специалистов, то на данный момент больше 100.

Между тем на сайте нет информации о новых предложениях о работе. На джоббордах есть только предложение для желающих пройти трехмесячную оплачиваемую стажировку по направлению QA с возможностью трудоустройства.

Компания предлагает стажировку в одной из команд, занимающихся разработкой бизнес-приложений для крупных британских компаний. Стажеры могут рассчитывать ежемесячно на зарплату 237 евро брутто, а в случае успешного прохождения стажировки — на 1050 евро.

Wargaming

С января 2025-го команда литовского офиса сократилась. Сегодня в компании зарегистрировано более 780 сотрудников.

На сайте размещено 14 вакансий для работы в Литве. Компания набирает новых людей преимущественно на основной проект World of Tanks. Нужны разработчики, дизайнеры, проектные менеджеры.

Вот такую зарплату готовы платить специалистам (гросс):

• Game Data Analyst — 3900−4800 евро.

• Senior Engine Developer — 4000−6700 евро.

• Senior UX/UI Designer — 5000−7300 евро.

• Compliance QA Engineer — 3000−4000 евро.

• Gameplay Developer — 3190−4100 евро.

• Senior Gameplay Programmer — 4000−5000 евро.

• Project Manager — 3700−4200 евро.

Flo Health

Разработчик приложения для женского здоровья незначительно сократил литовскую команду с начала года — с 244 до 238 сотрудников.

На сайте компании сейчас размещено более 15 вакансий, половина — для Engineering. Также компания ищет маркетологов и продуктовых менеджеров. Зарплата в зависимости от уровня и специализации составляет от 4000 евро до 10 000+ евро.

• Engineering Manager — Data Platform — 8500−9500 евро.

• Senior/Lead Android Engineer — 6600−10500 евро.

• Senior Security Engineer — 8500−10000 евро.

• Senior Infrastructure Engineer — 6000−10500 евро.

• Senior Product Manager — Gen AI & LLMs — 7200−8450 евро.

• CRM Manager — 12 Months FTC Maternity Cover — 4000−4350 евро.

• Senior Performance Marketing Manager — 4100−5850 евро.

Gurtam

В литовском офисе зарегистрировано почти 230 сотрудников. В отличие от большинства белорусских ИТ-компаний литовская команда Gurtam последний год только растет. За прошлый и этот год штат увеличился на 15%.

Сейчас компания ищет новых специалистов в команду. На сайте Gurtam размещено 10 вакансий для работы в Литве, в частности, для Engineer, Digital Marketer, Python Developer. Также есть предложения для нетехнических специалистов — Partner Success Specialist, Employer Brand Team Lead, Talent Acquisition Specialist. Компания готова платить в зависимости от позиции от 2600 до 8000 евро (гросс).

• Back-end Python Engineer (DevOps) — 6000−8000 евро.

• QA Engineer — 3000−4200 евро.

• Digital Marketer — 2600–3400 евро.

• Python Developer — 6000−7000 евро.

• Employer Brand Team Lead — 4000−4500 евро.

