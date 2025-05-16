Спецслужбы Кремля прибегли к тактике «Матрешки», чтобы оправдать срыв переговоров в Турции 16.05.2025, 13:14

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Специалисты украинского Центра противодействия дезинформации раскрыли подробности.

Российские спецслужбы активизировали информационную операцию по дискредитации мирных инициатив, развернув кампанию фейков через сеть анонимных аккаунтов. Основной целью является подрыв доверия к Украине и оправдание отказа Москвы от переговоров.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

После того как диктатор Владимир Путин проигнорировал предложение приехать на переговоры в Стамбул, Кремль задействовал проверенный инструмент гибридной войны — массированную дезинформацию.

Аналитики фиксируют резкий рост активности ботофермы «Матрешка» — координируемой сети аккаунтов, распространяющих фейковый контент на платформах сети X и BlueSky.

Ключевая тактика «Матрешки» — использование поддельных аккаунтов в соцсетях. Эти боты размещают смонтированные видеоролики, в которых реальные кадры озвучиваются сгенерированными голосами.

Такие видео подаются как достоверные свидетельства, а публикации ведутся с новых страниц, у которых почти нет подписчиков и активности.

Благодаря массовому запуску и координации дезинформация быстро разлетается по Сети, создавая иллюзию поддержки прокремлевского нарратива. Основным мишеням кампании стали президент Украины и украинское руководство.

На поддельных страницах якобы западных медиа размещаются ложные материалы. Так, фейковый сайт The National публикует цитаты о «готовности Зеленского умолять Путина», а фальшивая страница The Independent заявляет, что у Кремля «нет поводов для диалога с нелегитимным президентом Украины».

Фото: Диалог UA

Фото: Диалог UA

По мнению специалистов, цель операции — переключить внимание международной общественности с отказа Путина от диалога и легитимизировать продолжение агрессии против Украины через манипуляции и вбросы. Подобные действия Кремля становятся частью более широкой стратегии давления на страны Запада и попыток подорвать единство в поддержке Украины.

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