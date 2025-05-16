Какие дома в Беларуси попадут под реновацию? 16.05.2025, 13:24

В МЖКХ привели пример.

Заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук рассказала БелТА о том, какие дома попадут под реновацию.

Программа реновации жилья в Беларуси, старт которой запланирован на 2026 год, предположила постепенную замену старого малоэтажного фонда на современные постройки.

«В стране существуют жилые дома, которые нецелесообразно капитально ремонтировать. Инженерные системы, конструктивные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии и сроки эксплуатации жилого дома сильно превышены», – пояснила Надежда Севрук.

Сейчас ведомство совместно с Минстройархитектуры определяет критерии, по которым будет приниматься решение о реновации, реконструкции или модернизации конкретных домов.

Специалист привела пример – это двухэтажные дома 1905 года постройки в Минске, которые могут попасть в программу реновации. Она отметила, что капремонт одного квадратного метра в этих домах может обойтись в 1200–1300 рублей, тогда как средняя стоимость по республике составляет порядка 340 рублей.

«При этом не всегда возможно отдельные инженерные системы переоборудовать, установить, потому что просто они не предусмотрены там в целом или износ уже настолько сильный, что провести реновацию этого жилого дома государству будет более экономически выгодно, нежели проводить там капитальный ремонт», – уточнила Севрук.

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