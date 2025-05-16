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Самый дорогой BMW рассекретили до премьеры

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  • 16.05.2025, 13:35
  • 1,982
Самый дорогой BMW рассекретили до премьеры

Стоимость авто составит 500 тысяч долларов.

В Германии во время испытаний заметили новый BMW Skytop. Мощный лимитированный спорткар станет самой дорогой моделью в современной линейке марки.

Фото BMW Skytop опубликовали на сайте Autoevolution.

Дизайн BMW Skytop довольно нетипичный и авто отличается на фоне других моделей марки. Спорткар привлекает элегантным стилем с длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Также привлекают внимание узкая решетка радиатора BMW, тоненькие фары и фонари.

Крыша BMW Skytop снимается, то есть это купе-тарга. Салон также можно разглядеть: как и в концепте он обшит дорогой коричневой кожей.

Компоновка салона — такая же, как и у BMW M8. Именно эта модель является основой для Skytop. У нее позаимствовали и силовой агрегат — 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 625 сил и 8-ступенчатый автомат. Спорткар сможет стартовать до сотни за 3,3 с.

Всего выпустят всего 50 BMW Skytop. Стоимость авто составит 500 000 долларов, то есть оно будет существенно дороже любого современного BMW.

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