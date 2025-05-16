В Беларуси задержан ряд топ-менеджеров «Евроторга» 8 16.05.2025, 13:50

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В центральном минском офисе компании произошло маски-шоу с выламыванием дверей.

Как стало известно «Нашай Ніве», 15 мая, был задержан ряд топ-менеджеров «Евроторга» — юридического лица, которое владеет сетью магазинов «Евроопт». Это самое крупное частное предприятие в стране. Причина претензий государства неизвестна.

Как сообщили изданию знакомые со свидетелями истории, сегодня в центральном минском офисе «Евроторга» произошло маски-шоу с выламыванием дверей. Предположительно, с обыском приходил Департамент финансовых расследований.

Топ-менеджеров, находившихся в помещении, задержали. Персонал на более низких позициях оставили на свободе.

Согласно информации на сайте «Евроопта», в сеть входят 1139 магазинов. В компании на конец 2024 года работало почти 32 тысячи человек.

Известно, что основные бенефициары компании — Сергей Литвин и Владимир Василько — долгое время живут за границей, куда попали во время предыдущего наезда на «Евроопт» в начале 2000-х.

Белорусский бизнес они контролируют через европейские юридические лица.

При этом председателем директорского совета «Евроторга» в Минске является Александр Литвин, родной брат Сергея. Находится ли он на свободе — неизвестно.

Визит людей в погонах состоялся на фоне кризиса с овощами: из-за политики Лукашенко по сдерживанию цен поставщикам стало невыгодно отгружать продукцию в отечественные магазины, потому что это нерентабельно.

Прошлогодние урожаи проданы в Россию по рыночным ценам, а в белорусские магазины поступает продукция из запасов — не всегда ликвидная, иногда испорченная или просто непригодная к употреблению.

Наиболее ярко это видно на примере картофеля, перебои с которым широко обсуждаются в обществе. То же самое случилось с капустой и луком.

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