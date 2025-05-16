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Трамп: Мир станет безопаснее «через 2-3 недели»

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  • 16.05.2025, 13:55
  • 3,854
Трамп: Мир станет безопаснее «через 2-3 недели»

Президент США заявил об этом во время визита в ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «уже сейчас мир значительно безопаснее» и выразил уверенность, что «через две-три недели он будет еще безопаснее».

Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

Трамп вновь отметил, что лидер РФ Владимир Путин не прибыл бы на мирные переговоры в Турцию, если бы не ожидал приезда президента США. «Я понимаю это», - сказал он.

«Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее», - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США также выразил готовность к встрече с Путиным, отметив: «Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать».

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