Трамп: Мир станет безопаснее «через 2-3 недели»19
- 16.05.2025, 13:55
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Президент США заявил об этом во время визита в ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «уже сейчас мир значительно безопаснее» и выразил уверенность, что «через две-три недели он будет еще безопаснее».
Об этом он сказал в пятницу во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.
Трамп вновь отметил, что лидер РФ Владимир Путин не прибыл бы на мирные переговоры в Турцию, если бы не ожидал приезда президента США. «Я понимаю это», - сказал он.
«Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее», - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США также выразил готовность к встрече с Путиным, отметив: «Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать».