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Эксперт оценил последствия ударов ВСУ по военным базам и складам РФ в Крыму

  • 16.05.2025, 14:09
  • 2,940
Эксперт оценил последствия ударов ВСУ по военным базам и складам РФ в Крыму

Перед этим полуостров расчистили от систем ПВО.

Решение об ударах по временно оккупированному Крыму Силы обороны Украины приняли давно.

Об этом заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, в эфире на Radio NV.

«Немного расчистили Крым от систем ПВО. И на сегодня мы видим, как откуда-то что-то прилетело. Главное, что есть результат. Что все люди, которые там живут на временно оккупированной территории - увидели большой дым. А это значит попали в склады, они горят. И самое главное не то, что там горит. А то, что они все видят. Ведь очень сложно, разговаривая с россиянами, объяснить им, чем война отличается от СВО. Сейчас война пришла к неверующим домой и они это наблюдают», - сказал Хазан.

В ночь на 16 мая в Крыму прогремела серия взрывов. Местные паблики писали, что целью атаки стали важные военные объекты российских оккупантов. В частности взрывы раздавались в Севастополе и Перевальном.

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