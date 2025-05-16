Эксперт оценил последствия ударов ВСУ по военным базам и складам РФ в Крыму 16.05.2025, 14:09

2,940

Перед этим полуостров расчистили от систем ПВО.

Решение об ударах по временно оккупированному Крыму Силы обороны Украины приняли давно.

Об этом заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, в эфире на Radio NV.

«Немного расчистили Крым от систем ПВО. И на сегодня мы видим, как откуда-то что-то прилетело. Главное, что есть результат. Что все люди, которые там живут на временно оккупированной территории - увидели большой дым. А это значит попали в склады, они горят. И самое главное не то, что там горит. А то, что они все видят. Ведь очень сложно, разговаривая с россиянами, объяснить им, чем война отличается от СВО. Сейчас война пришла к неверующим домой и они это наблюдают», - сказал Хазан.

В ночь на 16 мая в Крыму прогремела серия взрывов. Местные паблики писали, что целью атаки стали важные военные объекты российских оккупантов. В частности взрывы раздавались в Севастополе и Перевальном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com