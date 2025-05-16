Минувшей ночью в Беларуси повторен температурный рекорд 125-летней давности 5 16.05.2025, 14:14

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В стране возобновились ночные заморозки.

После небольшого перерыва в Беларуси возобновились ночные заморозки.

В ночь на 16 мая на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области температура опустилась до 2 градусов мороза. Тем самым повторился исторический рекорд ночи, зафиксированный в 1900 году в Минске, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Столько же было в Нарочи на севере Минской области в 2006 году.

Ночью 17 мая Белгидромет прогнозирует слабоположительные температуры, 18 и 19 мая — снова заморозки до -2.

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