закрыть
16 мая 2025, пятница, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минувшей ночью в Беларуси повторен температурный рекорд 125-летней давности

5
  • 16.05.2025, 14:14
  • 2,576
Минувшей ночью в Беларуси повторен температурный рекорд 125-летней давности

В стране возобновились ночные заморозки.

После небольшого перерыва в Беларуси возобновились ночные заморозки.

В ночь на 16 мая на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области температура опустилась до 2 градусов мороза. Тем самым повторился исторический рекорд ночи, зафиксированный в 1900 году в Минске, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Столько же было в Нарочи на севере Минской области в 2006 году.

Ночью 17 мая Белгидромет прогнозирует слабоположительные температуры, 18 и 19 мая — снова заморозки до -2.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин