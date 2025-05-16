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Пилот украинского МиГ-29 уничтожил место дислокации российских операторов FPV-дронов

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  • 16.05.2025, 14:35
  • 1,878
Пилот украинского МиГ-29 уничтожил место дислокации российских операторов FPV-дронов

Видеофакт.

Пилот украинского МиГ-29 успешно атаковал место дислокации российских операторов дронов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента завершающей фазы атаки опубликована в соцсетях.

«Кадры удара МИГ-29 авиации Воздушных Сил по месту дислокации российских операторов FPV-дронов на восточном направлении. Корректировка пилотов батальона Flying Skull Сил беспилотных систем», - отмечает в комментарии автор публикации.

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