Пилот украинского МиГ-29 уничтожил место дислокации российских операторов FPV-дронов

Пилот украинского МиГ-29 уничтожил место дислокации российских операторов FPV-дронов4
- 16.05.2025, 14:35
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Видеофакт.
Пилот украинского МиГ-29 успешно атаковал место дислокации российских операторов дронов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента завершающей фазы атаки опубликована в соцсетях.
«Кадры удара МИГ-29 авиации Воздушных Сил по месту дислокации российских операторов FPV-дронов на восточном направлении. Корректировка пилотов батальона Flying Skull Сил беспилотных систем», - отмечает в комментарии автор публикации.