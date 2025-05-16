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Беларусь попадет в «черный список» ЕС по закону о борьбе с обезлесением

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  • 16.05.2025, 14:43
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Беларусь попадет в «черный список» ЕС по закону о борьбе с обезлесением

В этом списке будут четыре страны.

Евросоюз готовится признать четыре страны высокорискованными с точки зрения обезлесения. Это Беларусь, Северная Корея, Мьянма и Россия. Соответствующее решение принимается в рамках давно ожидаемого закона ЕС о борьбе с обезлесением, передает Euractiv. При этом крупные экспортеры сырья, такие вроде Бразилии или Индонезии, смогут избежать этого статуса.

В течение последних недель документ обсуждался в условиях строгой конфиденциальности и был одобрен всеми странами-членами ЕС в понедельник 12 мая.

Комментируя для Euractiv фигурантов черного списка, один из дипломатов ЕС называл их «настоящими злодеями».

Евросоюз два года разрабатывал систему оценки борьбы с обезлесением. У крупных экспортеров древесины (Бразилия, Малайзия и Индонезия) этот документ вызвал напряжение: они активно лоббировали, чтобы не оказаться в этом списке. В документах, опубликованных в прошлом году, Еврокомиссия предлагала ограничиться странами, которые уже попали под санкции ЕС или ООН. Похоже, что в этом году этот подход сохранили.

Пока что Еврокомиссия отказывается называть страны, которые попадут в окончательный список. Официально обнародовать его предполагается в июне.

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