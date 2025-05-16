Генсек НАТО: Путин совершил ошибку 2 16.05.2025, 14:53

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Марк Рютте

Диктатор теперь знает, что «мяч на его поле».

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, отправив на переговоры с Украиной чиновников низкого уровня. Диктатор знает, что «мяч на его поле».

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, которого цитирует la Repubblica.

Соответствующее заявление Рютте сделал перед саммитом Европейского политического сообщества в столице Албании, где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО считает, что Путин должен серьезнее относиться к вопросам, касающимся урегулирования войны РФ против Украины. По его мнению, Европа и США должны продолжать давить на российского диктатора.

«Он (Путин, - ред.) очень хорошо знает, что мяч на его поле. Он совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня. Я думаю, что это очень хорошо, что Украина села за стол переговоров. Я очень доволен ролью, которую играют США», - сказал Рютте.

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