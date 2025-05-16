Автора тактики «мясных штурмов» назначили главкомом сухопутных войск России 16.05.2025, 15:06

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Генерал-полковник Андрей Мордвичев

Военный преступник отвечал за разрушение Мариуполя.

Новым главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ после снятия с должности Олега Салюкова назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, ответственный за штурм и разрушение Мариуполя весной 2022 года, пишет The Moscow Times.

Возглавляя с февраля 2023 года войска Центрального военного округа (ЦВО), Мордвичев главным приемом российских войск в Украине сделал тактику «мясных штурмов», отметил военный аналитик Ян Матвеев. «Именно за счет бесконечных накатов пехоты и огромных потерь российским войскам удалось дойти до Покровска», — написал он в телеграм-канале.

Мордвичеву 49 лет, в 2016 году он окончил Военную академию Генштаба. До начала полномасштабной войны в Украине служил в нескольких военных округах России на должностях от командира бригады до командующего армией. В 2021–2022 годах руководил 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО). В марте 2022 года украинские военные заявляли о гибели Мордвичева, которого российские СМИ называют «генерал-прорыв», в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке.

Однако позже появилось видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров и Мордвичев пожимали друг другу руки — как утверждалось, в Мариуполе. Весной 2022 года генерал командовал российскими войсками, осаждавшими этот город, а также захватившими завод «Азовсталь», в котором несколько месяцев держали оборону ВСУ и укрывались гражданские лица. Издание «Фокус» сообщало, что именно Мордвичев приказал взять «Азовсталь» штурмом.

По информации Human Rights Watch, руководивший российскими частями Мордвичев может быть повинен в совершении военных преступлений в Мариуполе. Речь идет о фактах нападения на город, блокирования доставки гуманитарной помощи и препятствования эвакуации, а также о преступлениях против человечности.

В июне 2023 года ЕС и Швейцария ввели против Мордвичева санкции за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности и независимости Украины. Под его командованием российские подразделения, включая войска ЦВО, участвуют в агрессии против этой страны, говорилось в обосновании. В ноябре 2023-го генерал попал в санкционный список Киева.

Накануне, 15 мая, президент РФ Владимир Путин своим указом снял генерала Олега Салюкова с должности главнокомандующего сухопутными войсками, назначив его заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

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