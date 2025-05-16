Под Новогрудком продают огромную усадьбу
- 16.05.2025, 15:05
Аукцион состоится в начале лета 2025-го.
Хоздвор знаменитой усадьбы Хрептовичей в поселке Щорсы под Новогрудком выставил на торги местный сельсовет, заметил Blizko.by.
Объявление о проведении аукциона появилось на площадке Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество».
Объект называется «Мурованка Хрептовичей» и расположен недалеко от графской усадьбы. Это хозпостройки, но необычные.
Они возведены в стилистике средневековой замковой архитектуры. Из сохранившегося здесь есть основное капитальное строение площадью более 1500 «квадратов».
Вместе с ним продается комплекс из ветлечебницы, телятника, коровника, амбара и ограждения на 778,9 м2, а также телятник с амбаром площадью 752,9 м2.
Хозяйственный двор был заложен деревне Щорсы в 1826 году и получил название «Мурованка». Тогда он состоял из нескольких ферм, хлебного сарая с амбарами, сарая для сена и кормов, других построек.
К сожалению, на месте былого величия сейчас руины, но и их можно приспособить под туристические нужды.
Стартовая цена лота – Br297 662,06 или почти $100 000. Торги назначены на 16 июня в 16:00.