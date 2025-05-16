Сможет ли Зеленский убедить Трампа, что Россия водит его за нос? 16.05.2025, 15:15

С самого начала войны Кремль использует переговоры как способ выиграть время.

На переговорах в Стамбуле, инициированных президентом США Дональдом Трампом, произошло ожидаемое — Путин не появился, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В то время как украинская делегация прибыла во главе с президентом Владимиром Зеленским, Россия ограничилась малозначимой делегацией, которую возглавил бывший министр культуры Владимир Мединский. Для Киева это стало еще одним доказательством: Москва не настроена на серьезный диалог.

С момента переизбрания Трампа на пост президента США украинская стратегия изменилась: Зеленский избегает открытых конфликтов и старается не раздражать импульсивного американского лидера. Надежда Киева — позволить Путину самому дискредитировать себя в глазах Трампа.

Именно на этом был сделан акцент в Стамбуле: Зеленский лично прибыл на переговоры, демонстрируя готовность к миру. Россия же, по словам украинского лидера, ограничилась «декоративным» участием. «Я здесь. Думаю, это очевидный сигнал», — заявил Зеленский.

Тем не менее, судя по последним заявлениям Трампа, он пока не разочаровался в Путине окончательно. В Катаре он прокомментировал отказ Кремля участвовать в переговорах: «Почему он должен ехать, если меня там нет?» — заявил он, игнорируя тот факт, что ранее сам рассматривал возможность приехать в Турцию.

С самого начала войны Россия использует переговоры как способ выиграть время. Москва настаивает на своих максималистских требованиях: признание аннексии Крыма и четырех восточных областей, отказ Украины от вступления в НАТО и международные гарантии ее нейтралитета. По сути, речь идет о демонтаже украинской государственности.

Мединский, известный своей ролью в переписывании истории, возглавляет российскую делегацию и, как ожидается, снова будет говорить о «коренных причинах конфликта», обосновывая имперские амбиций Кремля.

Пока что команда Трампа, похоже, готова идти на уступки Путину. Несмотря на заявления о возможных санкциях, США пока позволяют Кремлю навязывать темп переговоров. Россия стремится исчерпать терпение Вашингтона, заставить его отступить — или принять навязанные условия.

Госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что США могут «выйти» из переговоров, если процесс будет безрезультатным. Тем временем Путин повторяет старый сценарий — как в Сирии — затягивая процесс под видом обсуждения условий и принципов.

Путин надеется, что Трамп продолжит верить в возможность сделки. А задача Зеленского — показать, что российский лидер просто тянет время и использует американского президента в своих целях.

Пока Киев выигрывает в дипломатической партии. Но удастся ли Зеленскому окончательно открыть Трампу глаза — покажет ближайшее будущее.

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