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Международная федерация баскетбола продлила отстранение белорусских команд

  • 16.05.2025, 15:20
Международная федерация баскетбола продлила отстранение белорусских команд

Как минимум до августа этого года.

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение о продлении отстранения российских и белорусских сборных, а также клубов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ФИБА по итогам заседания, состоявшегося в Бахрейне.

Первоначально санкции были введены в марте 2022 года в ответ на полномасштабные военные действия России против Украины и поддержку режимом Лукашенко союзника.

Что значит это отстранение?

Решение затронуло все команды обеих стран, включая мужские и женские национальные сборные, молодежные коллективы и клубы, участвующие в европейских клубных турнирах под эгидой федерации, таких как Лига чемпионов ФИБА и Кубок Европы.

Новое продление отстранения будет действовать как минимум до следующего заседания исполнительного комитета, запланированного на август 2025 года.

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