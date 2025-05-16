Цена Трампа для Путина возросла
- Тарас Жовтенко
- 16.05.2025, 15:29
Монетизация внешней политики США идет полным ходом.
Пока вокруг Стамбульских переговоров разворачиваются абсолютно прогнозируемые события (Путин отправил вместо себя «делегацию» с толстым и тупым намеком на бывшие и эфемерные «стамбульские дагавареннасти»), меня заинтересовала динамика визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию — и возможные последствия этой динамики.
— подписал $142 млрд мега-контракт на поставку Саудовской Аравии американского оружия;
— получил от Катара рекордный как для президента США «презент» — «Боинг» с люксовым тюнингом тоже почти на $1 млрд, который острые языки уже называют «HAMAS Force One» (потому что Дональд, скорее всего, будет летать именно на нем);
— снял санкции с Сирии и подружился с новым сирийским лидером (при посредничестве аль-Саудов, само собой).
Но, самое главное — другое.
Меньше, чем Саудиты, можешь даже не предлагать
При этом Дональд чувствительно копнул Израиль и Нетаньяху лично, став на сторону аль-Саудов в вопросе продолжения военной операции ЦАХАЛа в Секторе Газа и ударов по йеменским хуситам.
В обоих вопросах Нетаньяху получил по рукам от своего ближайшего союзника и соратника — который уже успел похвастаться, как они вместе построят «Ривьеру в Газе», а йеменские хуситы, если еще раз посмеют атаковать американские корабли или американских союзников (Израиль), получат «ужасный-преужасный ответ» вместе с Ираном.
К чему это я?
К тому, что за (огромное!) «баблишко» Дональд готов продать любого — даже своего ближайшего, верного стратегического союзника.
Это четкий сигнал Путину: я готов продаваться и торговаться, но меньше, чем Саудиты, можешь даже не предлагать — я уже стою дороже.
Кстати, Иран уже понял намек, и выкатил предложение привлечения американских инвестиций в… собственную программу обогащения урана.
Не удивлюсь, если Дональд радостно согласится — и на этом вопрос переговоров по ядерной программе Ирана победно закроется.
Монетизация и коммерциализация политики безопасности и внешней политики США идет полным ходом — и мы должны быть готовы действовать соответственно, потому что очень вероятно, что она будет только набирать обороты.
Тарас Жовтенко, «Фейсбук»