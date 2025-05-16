Ученые выяснили, люди какого роста зарабатывают больше 16.05.2025, 15:32

Исследователи проанализировали данные почти полумиллиона людей.

Рост человека может влиять на его оценки в школе и заработную плату в будущем. К таким выводам пришли американские ученые. Они выяснили, что высший рост ребенок имеет больше шансов на академический и карьерный успех.

В статье, опубликованной в журнале Economics and Human Biology, исследователи проанализировали данные почти полумиллиона учащихся с 3 по 8 классы нью-йоркских школ. В базе были сведения о росте школьников, оценках по математике и родному языку, демографические данные и другая информация.

Оказалось, что 2,5% высших учащихся стабильно показывали лучшие результаты, чем их низшие сверстники - разница составляла до 18-19% стандартного отклонения. Ученые отмечают: это почти такой же эффект, как и дополнительные занятия или индивидуальные репетиторы.

«Улучшение на 10% стандартного отклонения уже считается значительным результатом образовательного вмешательства. Наши данные превосходят этот показатель почти вдвое», - отмечают авторы.

В чем секрет высоких результатов

Сначала исследователи предположили, что причина может таиться в лучшем здоровье высоких детей. Однако анализ посещаемости и наличия хронических заболеваний не подтвердил этой гипотезы: высокие школьники болели не реже и даже чаще страдали ожирением.

Ключом оказалось социальное восприятие. Дети, которые выглядят старше или выше своих сверстников, чаще получают больше внимания, доверия и ожиданий от учителей. Это укрепляет их самооценку и уверенность, что в свою очередь сказывается на учебных результатах.

Как рост влияет на карьеру

Исследование подтверждает и предварительные выводы: люди с более высоким ростом в среднем имеют лучшие перспективы на рынке труда. Согласно опросам в США и Великобритании, каждые дополнительные 10 см роста прибавляют от 4 до 12% к годовому доходу - независимо от пола.

Этот эффект, по словам исследователей, напрямую связан с более высокими оценками в школе, что ведет к лучшему образованию и более высокой зарплате. Ученые планируют проверить, сохраняется ли это влияние при онлайн-обучении, где рост не так очевиден.

Рост - не только генетическая особенность, но и социальный фактор, который может незаметно влиять на наше будущее. И хотя изменить свой рост мы не можем, понимание таких механизмов помогает создать более равные условия для всех учащихся - независимо от их роста.

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