«Всякое видел, но такого...» 1 16.05.2025, 15:41

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Белорус снял стаю аистов, которая «сломала систему».

В TikTok завирусился ролик со стаей аистов, которая облюбовала для себя неожиданное место, пишет «Телеграф». Чаще всего этих птиц в большом количестве можно встретить на полях, особенно, когда там ведутся посевные и уборочные работы. Аисты гордо вышагивают вслед за тракторами и комбайнами, выискивая насекомых и прочую мелкую живность, оказавшуюся на поверхности. Но эта стая, как отметили некоторые из комментаторов, «сломала систему» и «прикинулась воробушками».

«Всякое видел, но такого прикола… Ёлка, а на ёлке сидят аисты. Это — не фотошоп», — заверил автор ролика и продемонстрировал стаю птиц, рассевшуюся по веткам двух больших деревьев.

По его подсчётам, на ёлке сидело как минимум 10 аистов, ещё пять птиц можно было наблюдать на берёзе, на противоположной стороне дороги.

Многие комментаторы под видео признали, что «вид — просто потрясающий», отметив, что увидеть стаю аистов на ёлке «как игрушки новогодние» — довольно редкое событие. Некоторые предположили, что забраться в гущу еловых веток птиц вынудил «маябрь» — аномально холодная для мая погода.

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