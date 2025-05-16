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Новая волна Covid-19: в странах Азии фиксируют резкий рост тяжелых случаев

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  • 16.05.2025, 15:54
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Новая волна Covid-19: в странах Азии фиксируют резкий рост тяжелых случаев

В Гонконге и Сингапуре количество тяжелых случаев за месяц резко выросло.

По Азии стремительно распространяется коронавирус, в ряде стран фиксируют резкий рост тяжелых случаев Covid-19 и госпитализаций. В отличие от большинства респираторных вирусов, которые активизируются в холодное время года, Covid-19 стремительно распространяется даже летом, сообщает NDTV.

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Центра здравоохранения Гонконга, количество положительных тестов на Covid-19 достигло самого высокого уровня за год.

Из-за болезни известный певец Исон Чан был вынужден отменить концерты в Тайване, запланированные на конец этой недели.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, волна Covid-19 в Китае может достичь прошлогодних показателей, ведь уровень положительных тестов среди пациентов, которые обращались в больницы, вырос более чем вдвое.

Департамент контроля и профилактики заболеваний Таиланда также сообщил о двух вспышках после ежегодного фестиваля Сонгкран в апреле.

В Сингапуре фиксируют рост тяжелых случаев на 28% — до более 14 тыс. за неделю, а уровень госпитализации увеличился на 30%.

Несмотря на то, что штаммы болезни пока не являются такими агрессивными, как раньше, Covid-19 все еще представляет угрозу для здоровья населения.

Борьба с вирусом продолжается, поэтому важно продолжать соблюдать меры безопасности, обновлять вакцинацию и оставаться осведомленными о потенциальных рисках.

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