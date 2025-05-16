В Стамбуле завершилась встреча между украинской и российской делегациями

В Стамбуле завершилась встреча между украинской и российской делегациями12
- 16.05.2025, 16:04
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Переговоры продолжались менее двух часов.
В Стамбуле в пятницу, 16 мая, завершилась встреча между украинской и российской делегациями, сообщает Reuters. Это первые публичные переговоры с марта 2022 года, когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.
Как сообщает Sky News, на переговорах Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и значительно превышают все, что обсуждалось ранее, сообщил украинский дипломатический источник. В частности, кремлевские посланцы требовали выведения украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, как условия для прекращения огня.
Россия требует от Украины вывода войск со своей территории для заключения договора о прекращении огня. Также российские требования включают и другие «нестандартные» пункты.
По данным источников украинских СМИ, российская и украинская делегации «взяли паузу» в переговорах в Стамбуле, они еще не завершились. Делегации Украины и России пока остаются во дворце.
Между тем росСМИ также пишут, что «РФ взяла паузу в переговорах».
Украинский чиновник заявил The Telegraph, что дальнейшие переговоры с Россией могут состояться, несмотря на то, что они не запланированы.
«Если они получат другие инструкции из Москвы, то возможно, что сегодня что-то произойдет», - сказал источник после завершения переговоров, добавив, что «пока это не запланировано».